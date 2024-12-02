В Екатеринбурге начнут судить самокатчика, который пьяным сбил 8-летнего ребенка

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения ехал на самокате и совершил наезд на 8-летнего мальчика, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел 13 июня, когда молодой человек ехал по тротуару вместе с пассажиром вдоль ул. Бебеля. «В ходе движения обвиняемый утратил контроль над управляемым им электросамокатом, в связи с чем совершил наезд на идущего на встречу 8-летнего пешехода», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Подчеркивается, что самокатчику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение правил безопасности движения, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Согласно заключению эксперта, в результате происшествия мальчик получил перелом левой ноги и отек мягких тканей в области левого голеностопа, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

Мария Шараева