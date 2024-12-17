В футбольной Суперлиге предусмотрели участие российских клубов

Организаторы футбольной Суперлиги представили обновленную концепцию турнира. Название изменено на Лигу объединения (Unify League). Предусмотрено участие клубов всех 55 национальных ассоциаций UEFA, в том числе из России. Суперлига создавалась как альтернатива Лиге чемпионов, турнир столкнулся с противодействием UEFA.

Концепцию представила дочерняя структура новой лиги A22 (.pdf). В турнир можно попасть тремя способами: победить в прошлом розыгрыше, отобраться через внутреннее первенство или пройти квалификацию через play-off. В каждом розыгрыше будут принимать участие 96 команд, их разделят на четыре дивизиона. В первых двух высших дивизионах будут соревноваться по 16 команд, в остальных — по 32. Лучшие команды по итогам сезона на двух высших уровнях выйдут в play-off и сыграют друг с другом.

О создании Суперлиги весной 2021 года объявили 12 европейских клубов. Под угрозой санкций UEFA в течение двух суток с момента объявления лигу покинули почти все участники. Европейский суд в декабре 2023 года признал действия UEFA незаконными.

Подробнее — в материале «Ъ» «Суперлигу наполняют вердиктами».