Этот Хаббард у нас экстремистом зовется

Петербургский горсуд признал деятельность региональной Сайентологической церкви экстремистской и запретил ее на территории России. Запрета петербургской ячейки последователей учения Рона Хаббарда прокуратура добивалась с 2022 года, тогда же она официально прекратила свое существование, а позже ее члены и вовсе эмигрировали из России. Деятельность религиозно-философского течения уже признана нежелательной. Защита сайентологов полагает, что таким решением надзор создает почву, чтобы признать экстремистской деятельность всех ячеек Сайентологической церкви. В таком случае тех, кого посчитают активными адептами духовного течения, смогут привлекать к ответственности подобно «Свидетелям Иеговы» (организация, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), говорят юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Санкт-Петербургского городского суда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Здание Санкт-Петербургского городского суда

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С иском о признании экстремистской незарегистрированной религиозной группы «Сайентологическая церковь города Санкт-Петербурга» обратился и. о. прокурора города Петр Забурко. Вторым ответчиком по делу был заявлен Иван Мацицкий, которого в прокуратуре считают духовным лидером петербургских сайентологов. Только вот его защитники настаивают на том, что он не возглавляет церковь, так как уехал из России после уголовного дела по ст. 282 УК РФ против него, более того — и вовсе больше не является членом сайентологических объединений.

В августе 2023 года Невский райсуд вынес приговор пяти петербургским сайентологам по разным статьям — от незаконной предпринимательской деятельности до организации экстремистского сообщества. На основе этого приговора суда и еще двух судебных протоколов прокуратура построила доказательства экстремистской деятельности Сайентологической церкви. Решением райсуда доказывался факт участия господина Мацицкого в организации, а также связь сайентологов с ООО «Книгобум».

ООО «Книгобум» было зарегистрировано по тому же адресу, где числилась и «Сайентологическая церковь Петербурга», на улице Бабушкина, 3, лит. А. Общество печатало книги и материалы основателя сайентологии Рона Хаббарда, которые были признаны экстремистскими в России. Райсуд дважды привлекал «Книгобум» к административной ответственности. После этого церковь сайентологов сообщила в Минюст о прекращении своей деятельности, аналогично поступил и сам «Книгобум».

По мнению прокурора, связь этих организаций подтверждает систематическое осуществление экстремистской деятельности сайентологами. Главным аргументом является тот факт, что учредитель ООО «Книгобум» Дмитрий Евдокимов был членом церкви (следует из решения райсуда от 2023 года).

Во вчерашнем заседании прокуратура настаивала на том, что, несмотря на ликвидацию обеих организаций, вплоть до настоящего момента Сайентологическая церковь продолжает осуществлять экстремистскую деятельность в качестве незарегистрированной религиозной группы.

Представитель ответчика и адвокат сайентологов Людмила Подосинникова заявила, что не существующая ныне организация не может заниматься экстремистской деятельностью, а «Книгобум» не является последователем церкви. По ее словам, иск, основанный на прошлом решении суда, «высосанный из пальца и голословный». При этом, несмотря на несогласие с решением прошлого суда, стороны обвинения его не оспорили, рассказала в разговоре с «Ъ-СПб» госпожа Подосинникова.

Защита полагает, что таким образом прокуратура создает почву, чтобы следом запретить деятельность всех сайентологов в России, признав ее экстремистской. Признание петербургской Сайентологической церкви экстремистской будет оспариваться, добавила адвокат.

«Признание "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией в 2017 году повлекло возбуждение уголовных дел в отношении членов общин о причастности их к деятельности экстремистской организации по статье 282.2 УК РФ»,— напоминает адвокат Александр Караваев. Год назад речь шла о 792 «Свидетелях Иеговы» (организация, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), привлеченных к уголовной ответственности. Хоть само вероисповедание не образует состава для статьи, риск привлечения их к ответственности чрезвычайно велик, заключил юрист.

Как подчеркивает заместитель президента гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян, идея не является юридически возможной к запрету, поэтому и привлечь к ответственности можно только за реализацию идеи: распространение литературы, участие в запрещенных организациях. Согласно российскому законодательству, сайентологов, которые следуют идее, не реализовывая и не распространяя ее, привлечь к ответственности будет нельзя, считает он.

Полина Пучкова