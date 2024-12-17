Власти Екатеринбурга планируют открыть пилотный снегоплавильный пункт

В Екатеринбурге в «ближайшее время» начнется реализация проекта по установке пилотного снегоплавильного пункта, сообщил мэр Алексей Орлов в ходе прямой линии. «Мы сейчас подбираем место, потому что необходима канализация, чтобы сбрасывать стоки»,— отметил глава города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Господин Орлов подчеркнул, что снегоплавильный пункт «удовольствие не дешевое», однако добавил, что объект позволит ускорить уборку города от снега.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщал, что снегоплавильные пункты появятся на двух площадках. По его словам, один пункт может растопить около 3 тыс. тонн снега в сутки. Вице-мэр добавил, что столько вывозится с одного района Екатеринбурга.