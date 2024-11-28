В Екатеринбурге снегоплавильные пункты построят на двух площадках

В Екатеринбурге снегоплавильни появятся на двух площадках, сообщил заместитель главы города Алексей Бубнов в эфире «4 канала». По его словам, мэрия в ближайшее время определит источники финансирования проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бубнов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Бубнов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Можно топить электричеством, но самое главное — стоимость теплоносителя. Мы склоняемся к самому дешевому и самому эффективному — ставить снегоплавильни на сети фекальной канализации "Водоканала"» — сказал он. Алексей Бубнов отметил, что такой способ является не только дешевым, но и экологичным.

По его словам, один пункт может растопить около 3 тыс. тонн снега в сутки. Господин Бубнов добавил, что столько вывозится с одного района Екатеринбурга.

В январе «Ъ-Урал» сообщал о планах мэрии построить снегоплавильни в 2025 году. В феврале Алексей Бубнов рассказал о планах плавить снег с помощью сточных вод. «Потому что температура стоков — порядка 18–20 градусов, что достаточно эффективно. По сути это бесплатный источник тепла»,— говорил он.

Ксения Тарских, Виталий Красиков