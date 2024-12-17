Мэр Екатеринбурга не исключил увеличение стоимости проезда в 2025 году

Власти Екатеринбурга «будут обсуждать вопрос повышения стоимости проезда» на общественном транспорте в 2025 году в связи с ростом стоимости топлива, запасных частей, увеличения зарплаты сотрудникам ЕМУП «Гортранс», сообщил мэр Алексей Орлов в ходе прямой линии.

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«Если даже обсуждать повышение стоимости проезда, то безналичный проезд должен быть дешевле, чем наличный, потому что мы перешли на оплату транспортной работы, вся выручка поступает на счет администрации города, чтобы не было серых схем, необходимо мотивировать людей оплачивать проезд безналично, а это тоже будет льгота»,— сказал он.

С этим господин Орлов анонсировал снижение стоимости проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Екатеринбурга с 33 руб. до 29 руб. при оплате через систему быстрых платежей (СБП) в 2025 году. «Мы станем первым городом в России, где такая акция будет с АО "НСПК" действовать»,— заявил глава Екатеринбурга.