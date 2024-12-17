В Екатеринбурге снизят стоимость проезда до 29 рублей при оплате через СБП

В автобусах, троллейбусах и трамваях Екатеринбурга стоимость проезда снизится с 33 руб. до 29 руб. при оплате через систему быстрых платежей (СБП) в 2025 году, сообщил мэр Алексей Орлов в ходе прямой линии. «Мы станем первым городом в России, где такая акция будет с АО "НСПК" действовать»,— заявил глава Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Господин Орлов отметил, что с момента запуска акции в октябре пассажира сэкономили более 80 млн руб. «Если пополнять транспортные карты, используя СБП, то за это же время кэшбеком вернулось порядка 25 млн руб.»,— добавил он.

Напомним, с 10 октября по 31 декабря 2024 года в Екатеринбурге действует акция, в рамках которой стоимость проезда на общественном транспорте снизилась с 33 руб. до 20 руб. при оплате через СБП.