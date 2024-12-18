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Коммерсантъ FM
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«В разработке проекта участвовал Интерпол»

Дмитрий Буткевич — о виртуальном музее под эгидой ЮНЕСКО

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как будет работать новая площадка.

Фото: Aurelien Morissard / AP

Фото: Aurelien Morissard / AP

В ЮНЕСКО, а это, как известно, учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, анонсировали, что уже в 2025 году будет открыт виртуальный музей, посвященный похищенным культурным ценностям. Он будет фиксировать утраченные произведения искусства, а еще и предоставлять подробную информацию об их происхождении и предпринятых усилиях по их возвращению. Для создания виртуальных экспозиций будут использованы передовые технологии, включая 3D-модели, высококачественные изображения и образовательный контент.

По словам гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле: «За каждым украденным произведением или фрагментом скрывается частичка истории, которая была вырвана у своих хранителей, стала недоступной для исследований и теперь рискует кануть в небытие».

Для того чтобы создать музей, будет потрачено $2,5 млн. В разработке проекта участвовал Интерпол. Известно, что в его базе данных содержится более 52 тыс. артефактов, украденных из мировых арт-институций. Архитектор проекта спроектировал для музея расширяемый виртуальный «пандус», заключенный в глобус, объединяющий внутри разные регионы, страны, культуры, а также 600 артефактов. Создание 3D-изображений предметов искусства, которые могут менять масштаб (а для многих из этих объектов зачастую не осталось практически никаких физических следов, кроме маленькой и нечеткой ч/б фотографии) — вот это стало самой трудной задачей, стоявшей перед организаторами новой площадки.

Так работают с музейными коллекциями за рубежом, и это перспективно, интересно и востребовано. У нас, кстати, также музейные работники весьма смело применяют новейшие разработки. Стоит вспомнить ставший уже популярным совместный проект Государственного Эрмитажа и компании «Интеррос» по цифровизации реставрационных процессов: перевод в токены изображений — фресок, картин, а теперь и предметов ДПИ — из собрания Эрмитажа и продажа цифровых прав на изображения меценатам-инвесторам. Специалисты идут разными путями в продвижении современных методов в мировом музейном деле.

Дмитрий Буткевич

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