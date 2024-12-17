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Форум TNF-2025 в Тюмени проведут с 15 по 18 сентября

В Тюмени промышленно-энергетический форум TNF в 2025 году планируют провести с 15 по 18 сентября, главной темой объявлено «Технологическое лидерство: объединяя усилия», сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

TNF-2024

TNF-2024

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

TNF-2024

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, площадка ежегодно становится местом обсуждения вопросов технологического суверенитета, стандартизации и сертификации российского оборудования, актуальных инструментов поддержки разработчиков. «Решение этих задач позволит нам выйти на рынки дружественных стран Средней Азии и Ближнего Востока, обеспечив стране лидерство на международном уровне»,— отметил министр.

В 2010 году в Тюмени состоялось первое конгрессное мероприятие нефтегазовой тематики «НефтьГазТЭК». Через шесть лет оно переросло в Тюменский нефтегазовый форум (TNF). В 2022 году мероприятие получило федеральный статус и стало охватывать более широкий перечень профильных тем и актуальных вопросов.

Подробнее о том, что губернаторы и федеральные министры обсуждали на TNF-2024 — в материале «Мы с вами участники этого великого, важного для нашей страны проекта»

Ирина Пичурина

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