Экспертизы для постройки «Аммоний-2» планируют пройти в первом полугодии 2025 года

Пройти необходимые экспертизы для строительства завода по производству минеральных удобрений «Аммоний-2» планируют в первом – втором квартале следующего года. Об этом стало известно во время итогового заседания Клуба инвесторов Республики Татарстан.

Получить разрешение на строительство в июле–августе, а подписать контракт на строительство в ноябре.

Ранее сообщалось, что «Аммоний-2» начнут строить в первом квартале следующего года. По словам замглавы компании «Аммоний» Юрия Разбежкина, сумма вложений в новый проект предварительно оценивается в 160 млн руб. Срок окупаемости составит десять лет. За этот период предприятие намерено выплатить 60 млрд руб. налогов в бюджеты всех уровней.

Влас Северин