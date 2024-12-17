Омбудсмен ожидает снижения переполненности московских СИЗО до 1,2% к концу года

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что к концу 2024 года переполненность столичных следственных изоляторов может снизиться в 5 раз.

«Вы знаете, мы пообщались с коллегами, и, предположительно, к концу года, конечно, нужно дождаться той точки, когда год закончится, предположительно, что он снизится до 1,2%», — рассказала омбудсмен «РИА Новости».

Ранее госпожа Потяева сообщала, что в конце 2023 года показатель составлял 6%, в конце 2022-го — 22%. В январе 2024 года в пресс-службе ФСИН «Ъ» рассказали, что сократить число содержащихся в СИЗО Москвы лиц удалось благодаря переводу граждан в изоляторы в других регионах. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявляла, что этапирование арестантов в рамках сокращения переполненности изоляторов нарушает их права – в другие регионы зачастую не могут приехать адвокаты и родственники.

Данные о вместимости московских изоляторов ФСИН не публикует. В декабре 2023 года госпожа Меркачева говорила, что в московских СИЗО находятся 11 тыс. человек, но рассчитаны они на содержание 9 тыс. арестантов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Московские СИЗО стали свободнее».

Полина Мотызлевская