Президент Азербайджана вручил раису Татарстана орден «Достлуг»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил раису Татарстана Рустаму Минниханову орден «Достлуг» («Дружба»). Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

«Вы очень много делаете для укрепления наших связей. Желаю успехов и процветания братскому народу Татарстана»,— рассказал Ильхам Алиев.

Орденом награждаются граждане за особые заслуги в развитии связей между Азербайджаном и иностранным государством, за особый вклад в укрепление дружбы народов, за заслуги в установлении мира и стабильности между регионами.

Ранее стало известно, что Рустам Минниханов передал три автобуса Sollers Atlant, произведенных на заводе в Алабуге, экономической зоне «Алят» в Азербайджане.

Диана Соловьёва