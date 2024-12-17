Азербайджанская экономическая зона «Алят» получила 3 автобуса Sollers Atlant

В ходе визита в свободную экономическую зону «Алят» в Азербайджане раис Татарстана Рустам Минниханов передал три автобуса марки Sollers Atlant, произведенных на заводе в Алабуге. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики Татарстан.

Министр экономики Азербайджана выразил благодарность Рустаму Минниханову и отметил, что руководство республики расценивает это как один из символов дружбы между двумя народами.

Свободная экономическая зона была создана по указу президента в 2020 году и расположена недалеко от Бакинского морского порта. Ее площадь составляет 6 тыс. гектаров. Рустаму Минниханову презентовали ключевые преимущества зоны, включая индустриальные земельные участки с готовой инфраструктурой и льготы для инвесторов.

Первый этап строительства завершился в 2023 году, и на территории площадью 60 гектаров почти все участки распределены между инвесторами. В настоящее время строится два новых участка под объекты легкой и тяжелой промышленности. Рустаму Минниханову показали проект международного грузового аэропорта, который планируется запустить через два года. На территории уже создан логистический центр с ежегодной пропускной способностью 500 тыс. тонн грузов.

Влас Северин