Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о безнадзорных собаках в поселке Усады в Татарстане. Об этом рассказали в Информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СК РФ потребовал доложить о нападении безнадзорных собак в поселке Усады

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава СК РФ потребовал доложить о нападении безнадзорных собак в поселке Усады

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В СМИ сообщается, что в поселке на территории ЖК «Счастливый» стаями обитают безнадзорные собаки. Животные нападают на местных жителей. Несмотря на многочисленные обращения граждан, мер к разрешению ситуации не принято.

В СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту организовали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю следственного управления республики Валерию Липскому доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Диана Соловьёва