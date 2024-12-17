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Глава СК РФ потребовал доложить о нападении безнадзорных собак в поселке Усады

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о безнадзорных собаках в поселке Усады в Татарстане. Об этом рассказали в Информационном центре СК РФ.

Глава СК РФ потребовал доложить о нападении безнадзорных собак в поселке Усады

Глава СК РФ потребовал доложить о нападении безнадзорных собак в поселке Усады

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава СК РФ потребовал доложить о нападении безнадзорных собак в поселке Усады

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В СМИ сообщается, что в поселке на территории ЖК «Счастливый» стаями обитают безнадзорные собаки. Животные нападают на местных жителей. Несмотря на многочисленные обращения граждан, мер к разрешению ситуации не принято.

В СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту организовали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю следственного управления республики Валерию Липскому доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Диана Соловьёва

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