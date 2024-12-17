Экс-замдиректора ярославского фонда капремонта будут судить за хищение

Уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора регионального фонда содействия капремонту МКД Ольги Исайчевой направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Обвинение считает, что в 2020 году обвиняемая сообщила знакомой, которая возглавляла строительную компанию, о планах фонда капремонта провести аукцион по поиску компании, которая займется обследованием лифтов и сделает ПСД на их замену. Потом строительной компании своей знакомой замдиректора передала списки лифтов для их обследования, тем самым обеспечив победу в аукционе. Кроме того, часть работ была выполнены еще до аукциона.

В 2021-2023 годах Ольга Исайчева совместно с директором фонда Романом Гайнутдиновом обеспечивала победу в аукционах аффилированным организациям или их контрагентам. В результате этой деятельности фонд получил ущерб в размере 50 млн руб., заявили в прокуратуре.

Бывшая заместитель директора обвиняется в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело рассмотрит Красноперекопский районный суд. Дело в отношении экс-директора фонда Романа Гайнутдинова рассматривает суд.

Напомним, что после возбуждения уголовного дела госпожа Исайчева скрылась от следствия, впоследствии она была экстрадирована в Россию из Армении.

Алла Чижова