Бастрыкин просит доклад о переработке нефтеотходов в селе Старые Туймазы

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушении природоохранного законодательства в селе Старые Туймазы. Решение принято после видеообращения жителей населенного пункта, опубликованного в социальной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как сообщила пресс-служба СКР, ООО «Са-Неко» и ООО «НОВЕТ» с прошлого года занимаются переработкой и утилизацией нефтешламовых отходов на территории села. По мнению местных жителей, деятельность предприятий «наносит существенный ущерб экологической обстановке: лесные насаждения уничтожаются, вода и воздух загрязняются, на территории района нефтешламовые накопители отсутствуют, из-за чего весь материал завозится в близлежащие населенные пункты».

Из-за неблагоприятной обстановки у граждан развиваются различные заболевания, отмечается в пресс-релизе.

Ранее управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о нарушении природоохранного законодательства. В октябре 2023 года Александр Бастрыкин просил представить доклад о его расследовании. Отмечалось, что местная администрация без учета мнения населения согласовала деятельность «Са-Неко», изменив вид землепользования участков.

Наталья Балыкова