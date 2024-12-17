Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад об итогах расследования уголовного дела по факту ДТП на трассе М-7 в Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава СК РФ затребовал доклад по делу о ДТП на М-7 в Чувашии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава СК РФ затребовал доклад по делу о ДТП на М-7 в Чувашии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В новостной программе на телевидении рассказали о ДТП c участием двух автомобилей в Чувашии. Оно произошло в мае 2023 года на трассе М-7. В результате ДТП один пассажир получил травмы. В программе заявили, что благодаря сфальсифицированным документам человек, виновный в аварии, смог избежать ответственности.

Расследование данного уголовного дела вели в СУ СК России по Чувашии. Суд назначил женщине наказание в виде одного года ограничения свободы.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по республике Александру Полтинину представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам, озвученным в эфире федерального телеканала.

Диана Соловьёва