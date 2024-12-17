Прокурор запросил адвокатам Навального сроки от 5 лет колонии

Прокурор запросил трем адвокатам оппозиционера Алексея Навального — Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру — сроки от 5,5 лет до 5 лет 11 месяцев, сообщил «РИА Новости» защитник господина Кобзева — Андрей Гривцов. Все трое адвокатов обвиняются по статье об участии в экстремистском сообщества (ч. 2 ст. 282.1 УК).

В материале агентства поясняется, что Игорю Сергунину гособвинение просит назначить 5,5 лет лишения свободы, Алексею Липцеру — 5 лет и 10 месяцев, Вадиму Кобзеву — 5 лет и 11 месяцев. Господин Гривцов пояснил, что прокурор также просит запретить обвиняемым оказывать юридические услуги в течение пяти лет после освобождения.

Господа Сергунин, Кобзев и Липцер находятся в СИЗО с 13 октября 2023 года. 11 июня 2024-го уголовное дело адвокатов было передано в Петушинский районный суд Владимирской области. 28 мая, на заседании по продлению меры пресечения, следствие сообщило о признании вины Игорем Сергуниным. По словам следователя, господин Сергунин также дал показания «показания по существу предъявленного обвинения». На последующих заседаниях по продлению ареста дело господина Сергунина суд рассматривал отдельно.

Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин представляли интересы Алексея Навального во время процесса по делу «Ив Роше». Дело в отношении защитников было возбуждено ГСУ СКР 11 октября. В день задержания адвокатов 13 октября «Ъ» писал, что материалы расследования дела для были выделены из большого расследования в отношении оппозиционера и так называемой «команды Навального», которую следствие считает экстремистским объединением.

По версии СКР, с марта 2021 года по август 2023 года господа Липцер, Сергунин и Кобзев, «являясь членами сообщества», по «очереди» отправлялись на свидание с Алексеем Навальным в исправительной колонии, «снабжали» его информацией о действиях участников «команды», а затем передавали им различные указания.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО). УФСИН по ЯНАО сообщил, что оппозиционеру стало плохо во время прогулки. Согласно медицинскому свидетельству, причины смерти естественные.

Полина Мотызлевская