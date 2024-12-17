В Татарстане более 20 участникам СВО и членам их семей списали кредиты

В Татарстане правом на списание кредитных долгов воспользовались 20 участников СВО и три супруги военнослужащих. Об этом в прямом эфире рассказал руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по республике Анвар Закиров.

В Татарстане правом на списание кредитов может воспользоваться более 3,7 тыс. человек. Общая сумма их кредитных обязательств превышает 8 млрд руб.

Анвар Закиров пояснил, что под списание попадают долги по просроченным кредитам, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или уже возбуждено исполнительное производство. Для военнослужащих, которые подпишут контракт после 1 декабря на год и более, и их супругам прекратят кредитные обязательства на сумму не более 10 млн руб.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщил, что Госсовет Татарстана предложил распространить льготный период кредитов участников СВО на весь срок службы по контракту. Инициатор законопроекта, депутат Эдуард Шарафиев рассказал, что в перспективе предлагает подумать о полном списании кредитных обязательств военнослужащих. Подробнее читайте в материале — «Банкам напоминают о сроке службы».

Диана Соловьёва