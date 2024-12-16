Банкам напоминают о сроке службы

Госсовет Татарстана внес проект законодательной инициативы в Совет законодателей, согласно которому льготный период по кредитам должен распространяться на весь период службы заемщика на СВО. Автор проекта, депутат Эдуард Шарафиев рассказал, что в перспективе предлагает подумать о полном списании долгов с военнослужащих. В пресс-службах банков не стали комментировать запрос «Ъ Волга-Урал». Эксперт считает, что такой закон может быть принят и он позволит избежать долгов по кредитам многим военнослужащим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Депутаты Госсовета Татарстана предлагают внести изменения в несколько законов РФ, чтобы распространить льготный период для кредитов военнослужащих на срок службы по заключенному контракту. Автор инициативы, депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев в беседе с «Ъ Волга-Урал» рассказал, что цель проекта — исправить «существующий казус». Сейчас льготы, предоставленные банком по кредитным обязательствам участникам СВО, распространяются только на срок их контракта. При этом банк не учитывает дальнейшую службу участника СВО, пояснил депутат.

«Очевидно, что это нонсенс, и банки откровенно игнорируют законодательство. Дело в том, что, если следовать букве закона, то продление контракта означает продолжение его деятельности. А значит и на этот период кредитные льготы должны действовать», — отметил Эдуард Шарафиев.

Депутат Госсовета Татарстана в развитие инициативы готов предложить полное списание кредитных обязательств с военнослужащих. Для этого нужно экономическое обоснование, поэтому в этом вопросе, считает Эдуард Шарафиев, надо двигаться поэтапно.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что участники СВО продолжают военную службу после окончания срока контракта без его продления. В связи с этим льготный период по кредитам нужно распространить на весь срок службы. Законопроект предлагает, чтобы военнослужащий мог в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2025 года обратиться к кредитору, чтобы приостановить свои обязательства на льготный период.

В документах к инициативе отмечено, что принятие закона не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета или изменения существующего законодательства.

«Ъ Волга-Урал» направил запросы в «Ак Барс Банк» и «ВТБ». В пресс-службах банков решили не комментировать законодательную инициативу. Ранее «Ак Барс Банк» обязали списать кредитную задолженность вдовы участника СВО. В 2023 году женщина взяла кредит в банке на 1,55 млн руб. под 18,5% годовых. В феврале этого года вдова направила заявление, чтобы банк признал обязательства прекращенными из-за гибели мужа, но получила отказ, который отменил суд.

Юрист компании «Яхатин» Антон Смирнов рассказал, что такой закон может быть принят, так как по действующему законодательству льготный период военнослужащих распространяется только на период мобилизации. Сейчас все подписанные контракты бессрочны до окончания СВО, пояснил он, и принятие закона поможет избежать коллизий и задолженностей по кредитам многим военнослужащим.

Диана Соловьёва