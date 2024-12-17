Дорогу к полигону ТБО в Чишме построят за 272,6 млн рублей

Министерство дорожного хозяйства Челябинской области заключило договор на строительство дороги «Полигон твердых бытовых отходов — Чишма — М5 подъезд к Екатеринбургу» с ООО «Дорожно-строительная компания "Южный Урал"». Стоимость контракта составляет 272,6 млн руб., указано на портале госзакупок.

Поставщику необходимо построить 4,1 км трассы. До конца декабря этого года запланированы подготовительные работы, а с марта до середины ноября 2025-го — непосредственно строительство дороги. Половину обязательств должны исполнить субподрядчики. Аванс составляет 30%. Финансируется контракт из областного бюджета.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДСК "Южный Урал"» зарегистрировано в Челябинске в 2015 году. Учредителем и генеральным директором является Светлана Рокицкая. Выручка за 2023 год составила 297,4 млн руб., чистая прибыль — 7,7 млн руб. В портфеле подрядчика 29 госзаказов на ремонт и строительство дорог в регионе, 14 из них — с неустойками.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2023 году министерство экологии Челябинской области подписало с ООО «Рокада» концессионное соглашение по созданию полигона твердых коммунальных отходов в Чишме. Он позволит принимать не менее 168 тыс. т отходов в год и захоранивать 110 тыс. т из них. Срок эксплуатации полигона составит 25 лет, а общая вместимость — 2,75 млн т отходов. Возвести объект планируется к 2026 году.

Виталина Ярховска