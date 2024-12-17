Донские энергетики круглосуточно устраняют последствия ночного шторма

Штормовой ветер в Ростовской области этой ночью достигал скорости 30 м/с и повредил энергообъекты в нескольких муниципалитетах. Специалисты филиалов «Россети Юг» «Ростовэенерго» и «Донэнерго» круглосуточно работают над восстановлением электросети — сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Так, ночью пропал свет в Новошахтинске и девяти населенных пунктах Азовского района — аварию оперативно устранили. В темное время суток по сообщениям работали 128 энергетиков и 47 единиц техники, включая внедорожники. Сейчас восстановление электросети на Дону продолжают 38 рабочих бригад. «Ростовэнерго» переведен на особый режим работы, «Донэнерго» — в режим повышенной готовности

Дмитрий Ковалевский