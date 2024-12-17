Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новошахтинск и девять населенных пунктов Азовского района остались без света

Из-за сильного ветра в Новошахтинске и девяти населенных пунктах Азовского района зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщают глава администрации Азова Александр Палатный и глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко в своих Telegram-каналах.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Азовском районе без света остались: Еримеевка, Победа, Песчанный, Левобережный, Красный Сад, Васильево Петровка, Маргаритово, Новотроицкий и Тимирязевский. Сейчас аварийные бригады занимаются восстановлением энергоснабжения.

В Новошахтинске, около трех ночи, аварийно-восстановительные работы были завершены.

«Все линии подключены и работают в штатном режиме», — подчеркнул Сергей Бондаренко.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в донской столице режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб продлен до полудня 19 декабря.

Ева Китаева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...