Новошахтинск и девять населенных пунктов Азовского района остались без света

Из-за сильного ветра в Новошахтинске и девяти населенных пунктах Азовского района зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщают глава администрации Азова Александр Палатный и глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко в своих Telegram-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Азовском районе без света остались: Еримеевка, Победа, Песчанный, Левобережный, Красный Сад, Васильево Петровка, Маргаритово, Новотроицкий и Тимирязевский. Сейчас аварийные бригады занимаются восстановлением энергоснабжения.

В Новошахтинске, около трех ночи, аварийно-восстановительные работы были завершены.

«Все линии подключены и работают в штатном режиме», — подчеркнул Сергей Бондаренко.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в донской столице режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб продлен до полудня 19 декабря.

Ева Китаева