Мэр Ярославля назвал уборку снега «очень хорошей»

Мэр Ярославля Артем Молчанов поблагодарил сотрудников МБУ «Горзеленхозстрой» за уборку города от снега 16 декабря. Об этом он сказал на открытом совещании 17 декабря, обращаясь к директору предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Вчера техники и людей было очень много, и вечернюю смену отрабатывали очень хорошо. Я прошу вас передать сотрудникам оценку. Вчера и вечером, и в ночь я очень много что объехал по городу и вижу, что были организованы работы на хорошем уровне. Вам спасибо и спасибо вашим сотрудникам»,— сказал господин Молчанов.

Мэр сказал, что снег шел всю ночь, и прекращать уборку нельзя. Улицы, которые были очищены вчера, сегодня снова могут нуждаться в работах.

«Если вчера вечером отработали, то это не означает, что сегодня там нет проблем. Снегопад сейчас идет до сих пор. Поэтому смотрим»,— сказал мэр.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 16 декабря областное министерство региональной безопасности предупредило о сильном снегопаде и рекомендовало жителям воздержаться от поездок на общественном транспорте.

Антон Голицын