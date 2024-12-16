Ярославцев призвали отказаться от личного транспорта из-за снегопада

В Ярославской области жителей просят не выезжать в город на личных автомобилях из-за снегопада и метели. Соответствующее предупреждение выпустило министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Как сообщал «Ъ-Ярославль», 16 и 17 декабря в регионе ожидается сильный снегопад, переходящий в мокрый снег, усиление ветра, метель. В министерстве указывают, что непогода начнется в 18 часов 16 декабря.

«Возможно ограничение движения на дорогах. Будьте внимательны, не создавайте помех работе городских коммунальных служб по уборке территории от снега. Воздержитесь от выезда в город на личном автотранспорте»,— говорится в сообщении министерства.

Алла Чижова