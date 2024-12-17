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11 человек спасли из пожара в жилом доме в Тюмени на улице Горького

В Тюмени пожарные спасли 11 человек, из них пять детей из горящего дома на ул. Горького в Тюмени, сообщили в МЧС России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщается, что другой пожар, на улице Первооткрывателей, уже потушили. Там загорелись электрощитовые с 3 по 11 этажи в первом подъезде. Пожарные спасли 22 человек, из них двое детей. Одному ребенку потребовалась госпитализация.

Открытое горение ликвидировали на площади 30 кв. м. Следом загорелись электрощитовые со 2 по 6 этажи во втором подъезде. Жильцов также эвакуировали.

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