Почти 60 улиц в Сочи могут остаться без света во вторник

Во вторник, 17 декабря, в Сочи без электричества могут остаться 58 улиц. Временные неудобства связаны с плановыми ремонтными работами на электрооборудовании. Из-за этого возможно кратковременное ограничение подачи электроэнергии на некоторых улицах. Временные неудобства продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

До 19:00 света может не быть на улицах Ярославская, Светогорская, Гомельская, Нагуляна, Форелевая, Краснофлотская, Пчеловодов, Октября, Виноградная, Кавказская, Поселковая, Тельмана, Навагинская, Абовяна, Транспортная, Шаумяна. С отключениями могут столкнуться жители улиц Дагомысская, Тимирязева, Высокогорная, Армянская, Транспортная, Пятигорская, Комсомольская, Черноморская, Целинная, Санаторная, Новошкольная, Славы, Алексеевская, Батумской шоссе, Артемовская, Ровная.

Во вторник подачу электроэнергии могут отграничить в переулках Рахманинова, Хлебозаводской, Армянский, Конторский, Речной, Прудный, Араратский, Масис, Севанский, Кронштадтский, Кристальный, Целебный. Света может не быть в селах Татьяновка, Алексеевское.

Света может не быть в поселках Сергей-Поле, Дагомыс, Марьино. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что днем ранее на курорте без электроэнергии могли остаться почти 100 улиц. Неудобства были связаны с плановыми ремонтными работами и продлились до 19:00.

Мария Удовик