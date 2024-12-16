Почти 100 улиц в Сочи могут остаться без света в понедельник

В понедельник, 16 декабря, без электричества могут остаться жители 98 улиц в Сочи. Изменения связаны с ремонтными работами на электрооборудовании. Ограничения продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

До 19:00 света может не быть на улицах Брянская, Днестровская, Мясникяна, Тимашевская, Нагуляна, Демократическая, Кирова, Насыпная, Дачная, Совхозная, Гастелло, Труда. С отключениями могут столкнуться жители улиц Гагарина, Армянская, Высокогорная, Тимирязева, Черноморская, Мандариновая, Транспортная, Тургенева, Учительская, Чебрикова, Дагомысская.

В понедельник электричества может не быть в переулках Ревьерский, Армянский, Конторский, Речной, Южный, Теневой, Черешневый, Прудный, Масис, Севанский, Зеленый, Туапсинский, Тульский, Отрадный. Отключения из-за ремонтных работ могут произойти в поселках Дагомыс, Верхнее Буу, Детляжка, Лоо, Сергей-Поле, Джубга.

Света может не быть в селах Шаумян, Тенгинка, Агой, а также в СТ Металист, СНТ «Текстильщик», «Весна», «Сигнал». Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что в Абхазии на неделю приостановят занятия в школах и детских садах в связи с тяжелой ситуацией с электроэнергией. Больницы работают в штатном режиме.

Мария Удовик