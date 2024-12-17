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В Свердловской области за сутки потушили 18 пожаров

На территории Свердловской области за последние сутки потушили 18 пожаров, половина из которых произошла в жилых домах, сообщили в региональном МЧС. 11% возгораний произошло из-за неосторожного обращения с огнем, столько же — из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, в Красноуфимске на площади 300 кв. м горел частный жилой дом на двух хозяев, где спасли одного человека с помощью спасательных устройств. Огонь ликвидировали за 33 минуты.

В деревне Холкина из-за неосторожного обращения с огнем сгорел двухквартирный жилой дом площадью 126 кв. м. Специалисты справились с пожаром за 76 минут, задействовав 13 человек и три единицы техники.

В СНТ «Уральский рабочий» Арамильского городского округа из-за нарушений правил безопасности при использовании печи сгорела баня, площадь пожара составила 25 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар за 12 минут. Причины остальных инцидентов устанавливаются.

Причины пожаров устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, к вечеру 16 декабря пожарные полностью потушили пожар в районе промышленной зоны на территории Качканара (Свердловская область). Самостоятельно из промзоны эвакуировались 13 человек, информации о пострадавших не поступало.

Ирина Пичурина

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