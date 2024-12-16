В Качканаре потушили пожар в промышленной зоне
Пожарные к вечеру 16 декабря полностью потушили пожар в районе промышленной зоны на территории Качканара (Свердловская область), сообщили в региональном МЧС.
Фото: МЧС Свердловской области
Сообщение в возгорании поступило днем. Прибывшие спасатели установили, что горят конвейерные ленты и двигатели на уровне 10 этажа. Самостоятельно из промзоны эвакуировались 13 человек, информации о пострадавших не поступало.
Площадь пожара составила 250 кв. м, тушением занимались семь единиц спецтехники и 15 человек личного состава. Причина возгорания будет устанавливаться пожарными дознавателями.
Напомним, в начале месяца в Березовском (Свердловская область) двое рабочих пострадали, когда проводили обезжиривание цистерны для дальнейшей покраски. Они находились внутри емкости, где произошел хлопок, и на рабочих загорелась одежда.