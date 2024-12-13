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На трассе Тюмень — Омск в ДТП с водителем без прав пострадали четыре человека

Ночью в Тюменской области на 209 км дороги Тюмень — Омск произошло ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель без прав, есть пострадавшие, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Авария произошла в Голышмановском городском округе. По предварительным данным, водитель Renault нарушил правила обгона и столкнулся с Honda. В результате ДТП травмы получили 27-летний водитель и 23-летняя, 28-летняя и 27-летний пассажиры Honda, они обратились в больницу.

Автоинспекторы выяснили, что водитель Renault права управления транспортом не имеет, при этом показания алкотестера составили 0,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха — перед поездкой он употреблял алкоголь с другом.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Накануне на 194 км федеральной трассы Тюмень — Омск столкнулись автомобили «КамАЗ», Lexus, Lada Granta, Lada Priora и «Газель», в результате ДТП пострадали 45-летний водитель Lada Granta и 70-летний водитель Lada Priora.

Ирина Пичурина

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