Кто попал под санкции Евросоюза 16 декабря

ЕС принял 15-й пакет санкций, внеся в список 54 физлица и 30 компаний из России, Китая и КНДР. Отдельные ограничения введены против 52 танкеров из третьих стран, перевозящих российскую нефть.

В новый пакет санкций, в частности, попали попали глава Мордовии Артем Здунов, гендиректор АО «Роснефтефлот» Алексей Нефедов, руководитель судоходной компании «Прайм Шиппинг» Игорь Ганин, глава компании «Инвестнефтетрейд» Павел Бабин, генеральные директора «Газпром флот», «Газпром СПГ технологии» и «Газстройпром» Юрий Шамалов, Иван Кожевников и Николай Ткаченко, глава совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе, гендиректор «Вертолетов России» Николай Колесов, глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, заместитель гендиректора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, певица Лариса Долина.

Санкции также введены против девелоперской группы ПИК, авиакомпании Utair (ПАО «Авиакомпания "ЮТэйр"»), государственного концерна «Корпорация развития Донбасса», информагентства «Африканская инициатива», компании «ОДК-Стар», которая задействована в создании двигателя ПД-14 для российского лайнера МС-21 и двигателя ПД-8 для импортозамещенного самолета SSJ New.