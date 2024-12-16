В Таганроге в ближайшие часы обезвредят части военных ракет

16 декабря около 23:00 части ракет, оставшихся после ракетной атаки на Таганрог, будут обезврежены. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Глава города призвала жильцов многоквартирных домов № 7, 9, 11, 11-1, 9-1, 7-1 по Калужскому проезду оставаться дома, не выходить на улицу и отойти от окон.

«Во время произведения работ, возможно, услышите звуки взрывов. Просьба сохранять спокойствие», — обратилась госпожа Камбулова к жителям приморского города.

Таганрог подвергся атаке американскими ракетами ATACMS утром 11 декабря. Удар был нанесен по военному аэродрому. В результате падения фрагментов ракет пострадали личный состав базы, два здания на территории аэродрома, три военной автомобильной техники и гражданские машины на стоянке. Также была повреждена котельная на ул. Циолковского, что привело к отключению теплоснабжения 27 многоквартирных домов.

В ответ на атаку ВСУ Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам критической топливно-энергетической инфраструктуры Украины.

Анастасия Казуков