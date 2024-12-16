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В метро Екатеринбурга заменят шпалы на сумму свыше 1,4 млн рублей

Метрополитен Екатеринбурга планирует заменить шпалы в метро, на это планируется потратить более 1,4 млн руб., следует из информации на портале Госзакупок.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Поставщика на поставку 150 железобетонных шпал будут искать до 9 января, после этого в период с 14 по 30 апреля он должен будет поставить партию в электродепо «Калиновское».

Напомним, с 11 по 24 декабря в екатеринбургском метро производится техническая обкатка двух новых составов поездов. В этот период посадка пассажиров на них производиться не будет.

Ирина Пичурина

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