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Коммерсантъ FM
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Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Испании

17-й тур. «Мальорка»—«Жирона» 2:1 (Ларин, 20, 51 — ван де Бек, 7). «Райо Вальекано»—«Реал» 3:3 (Унаи Лопес, 4; Мумин, 36; Паласон, 64 — Вальверде, 39; Беллингем, 45; Родриго, 56). «Атлетико»—«Хетафе» 1:0 (Сёрлот, 69). «Алавес»—«Атлетик» 1:1 (Жордан, 67 — Унаи Гомес, 10). «Барселона»—«Леганес» 0:1 (Серхио Гонсалес, 4). Положение команд. 1. «Барселона» — 38 очков (после 18 матчей). 2. «Атлетико» — 38 (17). 3. «Реал» — 37 (17). 4. «Атлетик» — 33 (18). 5. «Мальорка» — 27 (18). 6. «Вильярреал» — 26 (16).

Чемпионат Англии

16-й тур. «Саутгемптон»—«Тоттенхем» 0:5 (Мэддисон, 1, 45+4; Сон Хын Мин, 12; Кулушевски, 14; Сарр, 25). «Челси»—«Брентфорд» 2:1 (Кукурелья, 43; Джексон, 80 — Мбемо, 90). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 36 очков (после 15 матчей). 2. «Челси» — 34. 3. «Арсенал» — 30. 4. «Ноттингем» — 28. 5. «Манчестер Сити» — 27. 6. «Астон Вилла» — 25.

  • Газета «Коммерсантъ» №233 от 17.12.2024, стр. 12

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