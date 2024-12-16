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Движение по трем улицам Ростова ограничат в январе

В январе ограничат движение транспорта и пешеходов по трем улицам Ростова из-за ремонта на подземных коммуникациях. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 9 января по 28 февраля 2025 года в районе ул. Максима Горького, 204 (по южной стороне) ограничат проход для пешеходов. На такой же срок водителям запретят проезжать по пл. Химиков из-за переноса сроков работ на подземных коммуникациях по пр. Театральный и ул. Текучева.

Кроме того, с 11 января на месяц ограничат движение транспорта на пересечении ул. 33-я линия и ул. Городовикова.

Анастасия Казуков

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