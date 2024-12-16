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Началась реконструкция «Дома чекиста» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде началась реконструкция объекта культурного наследия (ОКН) «Дом чекиста» на улице Малая Покровская, 16. Строители разбирают крыши и аварийные конструкции, основные работы развернутся весной 2025 года, сообщил застройщик ООО «СЗ "Воробьевка 16"» (входит в группу компаний V8 development).

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«Дом чекиста» в ноябре 2022 года

«Дом чекиста» в ноябре 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Эскиз реконструкции «Дома чекиста»

Эскиз реконструкции «Дома чекиста»

Фото: V8 development

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«Дом чекиста» в ноябре 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Эскиз реконструкции «Дома чекиста»

Фото: V8 development

Компания планирует приспособить ОКН под современное использование. После обследования выяснилось, что в основной части здания есть дефекты, которые препятствуют дальнейшей эксплуатации дома. Кроме того, здание находится в руинированном состоянии, сохранить подлинные стены, перекрытия и фундаменты не удастся. Застройщик оставит несущие стены полукруглого эркера, выходящего на Малую Покровскую. Остальные элементы строители воссоздадут с помощью новых материалов.

«Основная задача — воссоздать утраченный первоначальный облик объекта как можно ближе к оригиналу»,— отметил инвестор.

«Дом чекиста» перестроят в жилой дом на 77 квартир. На первом этаже разместятся административные и коммерческие помещения, а в подземной части — парковка. На сайте компании проект назван ЖК «Легенда». Завершить реконструкцию застройщик планирует в 2027 году. Объем инвестиций составит около 2,5 млрд руб.

Дом-коммуна «Дом чекиста» был построен в 1932 году в стиле конструктивизма. В нем жили сотрудники НКВД и их семьи. В 1950-х годах здание перепрофилировали в административное, а в 1990-х забросили. С 2011 года руинами дома-коммуны владело ООО «Комплекс-строй», учрежденное офшором Unitech private investments LLP. Бенефициаром компании считается предприниматель и депутат гордумы Владимир Амельченко. Управление госохраны ОКН предлагало изъять здание за ненадлежащее содержание, но областное минимущества дало возможность переоформить его на российскую компанию. В январе 2024 года собственником «Дома чекиста» стал спецзастройщик «Воробьевка, 16».

Елена Ковалева

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