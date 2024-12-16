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Бастрыкину доложат о причинах отсутствия пешеходного перехода у школы в Копейске

Председатель СКР Александр Бастрыкин контролирует ход процессуальной проверки по обращению жительницы об отсутствии пешеходного перехода у школы в Копейске. Руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину поручено представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, сообщает пресс-служба госоргана.

В СКР обратилась жительница Копейска. Она пожаловалась, что в частном секторе по улице Одесской рядом со школой нет регулируемого пешеходного перехода, дети вынуждены добираться до ближайшего светофора вдоль проезжей части. Однако в некоторых случаях учащиеся, опасаясь нападений бродячих собак, которых в районе много, пересекают дорогу в неположенных местах. Это приводит к авариям, в том числе со смертельным исходом. Многочисленные обращения граждан в администрацию с просьбой организовать безопасное передвижение школьников результатов не принесли. В СУ СК России по Челябинской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вечером 8 декабря на улице Одесской в Копейске произошла авария. 54-летний водитель Ford Focus наехал на 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенок погиб. Вскоре после этого полицейские совместно с главой Копейска Светланой Логановой и представителями подрядчиков обследовали участок дороги. В администрацию города от управления Госавтоинспекции по Челябинской области было направлено предложение по обустройству нерегулируемого пешеходного перехода, «лежачих полицейских» и ограждений. Планируется, что движение по улице сделают более безопасным до конца текущего года.

Виталина Ярховска

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