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Жителя Башкирии осудили за коммерческий подкуп

Дюртюлинский райсуд вынес приговор экс-инженеру местного подразделения ООО «Башкирэнерго». Он был признан виновным в коммерческом подкупе (п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ) и приговорен к шести годам условно. С него также взыскали 320 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с января 2020 года по февраль 2024 года осужденный получал от трех знакомых деньги за внесение недостоверных показателей о потребленной ими электроэнергии. Размер вознаграждения варьировался от 24 тыс. до 151 тыс. руб.

Подсудимый признал вину.

Венера Хисамова

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