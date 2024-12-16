В Туапсе прогнозируют ухудшение погоды

С 16 по 18 декабря в Туапсинском районе прогнозируют сильные дожди, ветер с порывами до 25 м/с и возможные подъемы уровней рек. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района настоятельно рекомендует избегать прогулок в зонах, подверженных подтоплению, а также на берегах рек и моря. Кроме того, не стоит выезжать в горные и лесные районы в условиях непогоды. Водителям следует проявлять особую осторожность на дорогах, так как возможны локальные затопления.

В это время в Лазаревском районе Сочи выпало до 47 мм и 9 мм в Адлере. В предгорьях идет мокрый снег. Однако к середине дня интенсивность дождей должна снизиться.

В Адлерском районе сильный ветер повредил облицовку фасада трехэтажного здания на улице Банановой, но пострадавших нет. Управляющая компания уже начала восстановительные работы. Городская инженерная и транспортная инфраструктура продолжает функционировать в штатном режиме, хотя отмечается подъем уровня воды в реках без выхода из берегов. На некоторых участках дорог наблюдается локальное скопление воды.

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены на круглосуточный режим работы для оперативного реагирования на ухудшающуюся погоду. Неблагоприятные условия сохранятся до 18 декабря: на побережье ожидаются ливни и усиление ветра до 20–23 м/с, а в горах — снегопады с риском лавиноопасных ситуаций на высоте выше 1 тыс. м над уровнем моря.

Мария Удовик