Школы и детсады Абхазии временно закроют из-за энергодефицита

В Абхазии с 10 декабря 2024 года на неделю приостановят занятия в школах и детских садах в связи с тяжелой ситуацией с электроэнергией. Об этом сообщает издание «Апсныпресс» со ссылкой на и. о. премьер-министра Валерия Бганбу.

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Об энергодефиците и принимаемых мерах господин Бганба сообщил на заседании Штаба по обеспечению энергобезопасности. Уточняется, что больницы работают в штатном режиме.

И. о. премьер-министра соседней республики ранее допускал, что образовательные учреждения могут временно закрыть из-за дефицита энергии. «Если временные рамки отключения подачи электроэнергии будут расширены, то нам придется закрыть школы и детские сады»,— заявлял «Интерфаксу» Валерий Бганба.

С 9 декабря в республике начал действовать новый график отключений электроэнергии. Свет жителям Абхазии дают дважды в период с 7:00 до 21:00 каждого дня — по 2 часа 20 минут. Ночью электроэнергию будут подавать без ограничений. Ежесуточно энергию будут отключать суммарно на 9 часов 20 минут.

«Ъ-Сочи» писал, что поставки цитрусовых из Абхазии на южнороссийский рынок продолжаются в штатном режиме. При этом грузы стали тщательнее проверять из-за ранее обнаруженного вредителя.

Вячеслав Рыжков