Драгоценности для елки

Ритуал украшения елки — одна из самых приятных и теплых традиций, без которой немыслим новогодний праздник в кругу семьи. Кто-то бережно хранит фамильные елочные игрушки, кто-то предпочитает современные дизайнерские украшения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» предлагает яркие, сияющие шары и игрушки-подвески из серебра, меди и латуни. Их силуэт создается по технологии гальванопластики, а узоры наносятся с помощью полупрозрачной эмали — этот прием в свое время прославил изделия фирмы Карла Фаберже. Слой эмали наносится на гильошированную поверхность и запекается при температуре около 800 градусов, что создает объемный мерцающий эффект, сравнимый с сиянием перламутра. К году Змеи по китайскому календарю ювелиры приготовили фигурку змеи из серебра 925-й пробы с покрытием из зеленой эмали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» Следующая фотография 1 / 6 Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы»

Уже пять лет Epic Jewellery выпускает лимитированные серии новогодних игрушек из серебра с позолотой. Сюжетами последних двух лет становились символы китайского календаря: Дракон в 2023 году и Змея в 2024-м. Дизайнеры детально исследуют семантику знаков Зодиака, прежде чем тот или иной герой восточного гороскопа превратится в причудливую подвеску на елку. Символ змеи присутствует в самых разных культурах и часто выглядит совсем не похоже на привычное нам пресмыкающееся. В новогодней коллекции Epic есть пернатый змей Кукулькан, одно из верховных божеств в мифологии майя, свернувшийся в кольцо змей Уроборос, кусающий себя за хвост, буддистские змееподобные мифические существа наги (считаются символом мудрости), змей Кадуцей, олицетворяющий гармонию и мировой порядок, и, конечно, змей-искуситель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадуцей, Epic Jewellery Кукулькан, Epic Jewellery Уроборос, Epic Jewellery Змей-искуситель, Epic Jewellery Наги, Epic Jewellery Следующая фотография 1 / 5 Кадуцей, Epic Jewellery Кукулькан, Epic Jewellery Уроборос, Epic Jewellery Змей-искуситель, Epic Jewellery Наги, Epic Jewellery

Ювелир Михаил Милютин придумал коллекцию украшений в виде елочных шаров. Каждый состоит из двух металлических половинок, которые спаиваются и отшлифовываются, поскольку отлить такую форму целиком невозможно. Цветовые решения создаются с помощью светополимерной керамики. Пигмент наносится тонким, всего в пару десятых миллиметра слоем на обезжиренную поверхность будущего украшения. После каждого слоя (а их не менее пяти-шести) изделие облучается ультрафиолетом, под воздействием которого керамика превращается в твердое покрытие. После этого следует этап тщательной полировки. За день в среднем удается изготовить не более двух таких шариков. Их можно использовать как подвески для серег и кулонов и сочетать разные варианты дизайна и цветовые решения. Но при желании можно украсить и новогоднюю елку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Михаил Милютин Михаил Милютин Михаил Милютин Михаил Милютин Михаил Милютин Михаил Милютин Михаил Милютин Михаил Милютин Михаил Милютин Следующая фотография 1 / 9 Михаил Милютин Михаил Милютин Михаил Милютин Михаил Милютин Михаил Милютин Михаил Милютин Михаил Милютин Михаил Милютин Михаил Милютин

Нина Спиридонова