Драгоценности для елки
Ювелирные дизайнеры позаботились об убранстве для вечнозеленых новогодних красавиц
Ритуал украшения елки — одна из самых приятных и теплых традиций, без которой немыслим новогодний праздник в кругу семьи. Кто-то бережно хранит фамильные елочные игрушки, кто-то предпочитает современные дизайнерские украшения.
Императорский ювелирный дом «Русские самоцветы» предлагает яркие, сияющие шары и игрушки-подвески из серебра, меди и латуни. Их силуэт создается по технологии гальванопластики, а узоры наносятся с помощью полупрозрачной эмали — этот прием в свое время прославил изделия фирмы Карла Фаберже. Слой эмали наносится на гильошированную поверхность и запекается при температуре около 800 градусов, что создает объемный мерцающий эффект, сравнимый с сиянием перламутра. К году Змеи по китайскому календарю ювелиры приготовили фигурку змеи из серебра 925-й пробы с покрытием из зеленой эмали.
Уже пять лет Epic Jewellery выпускает лимитированные серии новогодних игрушек из серебра с позолотой. Сюжетами последних двух лет становились символы китайского календаря: Дракон в 2023 году и Змея в 2024-м. Дизайнеры детально исследуют семантику знаков Зодиака, прежде чем тот или иной герой восточного гороскопа превратится в причудливую подвеску на елку. Символ змеи присутствует в самых разных культурах и часто выглядит совсем не похоже на привычное нам пресмыкающееся. В новогодней коллекции Epic есть пернатый змей Кукулькан, одно из верховных божеств в мифологии майя, свернувшийся в кольцо змей Уроборос, кусающий себя за хвост, буддистские змееподобные мифические существа наги (считаются символом мудрости), змей Кадуцей, олицетворяющий гармонию и мировой порядок, и, конечно, змей-искуситель.
Ювелир Михаил Милютин придумал коллекцию украшений в виде елочных шаров. Каждый состоит из двух металлических половинок, которые спаиваются и отшлифовываются, поскольку отлить такую форму целиком невозможно. Цветовые решения создаются с помощью светополимерной керамики. Пигмент наносится тонким, всего в пару десятых миллиметра слоем на обезжиренную поверхность будущего украшения. После каждого слоя (а их не менее пяти-шести) изделие облучается ультрафиолетом, под воздействием которого керамика превращается в твердое покрытие. После этого следует этап тщательной полировки. За день в среднем удается изготовить не более двух таких шариков. Их можно использовать как подвески для серег и кулонов и сочетать разные варианты дизайна и цветовые решения. Но при желании можно украсить и новогоднюю елку.