Замдиректора 170-го авиаремонтного завода получил условный срок за взятку

Суд в Сормовском районе Нижнего Новгорода признал виновным заместителя гендиректора по материально-техническому обеспечению АО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов» Дениса Чемоданова. Как сообщили в УФСБ по Московскому военному округу, его приговорили к четырем годам условно и штрафу 360 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сотрудника предприятия судили по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Как установил суд, фигурант вымогал деньги с поставщика запчастей, используемых для реализации гособоронзаказа. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Ъ-Приволжье» сообщал, что арбитражный суд по иску судебных приставов обратил взыскание на земельный участок площадью 6,1 га, принадлежащий этому заводу. Решение в силу пока не вступило. В рамках разбирательства стало известно, что завод уже не относится к военному ведомству, а находится в доверительном управлении структур Объединенной авиастроительной корпорации.

Галина Шамберина