Модель волчанки и артрита

Международная команда специалистов во главе с сотрудниками Центра математического моделирования в разработке лекарств Первого МГМУ имени И. М. Сеченова выявила наиболее перспективные направления для дальнейших исследований в области лечения аутоиммунных заболеваний. Команда первой провела систематический обзор для поиска всех опубликованных в научных работах математических моделей аутоиммунных патологий. Выявлен недостаток моделей, которые могут значительно ускорить разработку новых лекарств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Аутоиммунные заболевания — одна из самых сложных и актуальных сегодня областей исследований. Сахарный диабет 1-го типа, системная красная волчанка, ревматоидный артрит — это лишь малая часть заболеваний, возникающих из-за патологической реакции иммунитета на здоровые ткани организма. Несмотря на социальную значимость этих заболеваний и большое количество исследований, которые проводят ученые, с помощью существующих лекарств не всегда удается достичь стойкой ремиссии. А создание новых лекарственных препаратов — достаточно сложная задача из-за разнообразия аутоиммунных нарушений и множества «белых пятен» в понимании патофизиологии аутоиммунитета, не позволяющих обнаружить нужные причинно-следственные связи и разработать стратегию дальнейших исследований.

Уникальный инструмент, помогающий существенно повысить эффективность разработки новых лекарственных препаратов,— математические модели. Важность создания таких моделей была неоднократно доказана научным сообществом и фарминдустрией. Большинство международных фармкомпаний активно используют математическое моделирование для выбора оптимального дизайна клинических исследований, ускорения процесса разработки лекарств и подбора наиболее эффективной терапии на основе индивидуальных особенностей пациентов, в том числе при разработке препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний.

В своей работе сотрудники Центра математического моделирования в разработке лекарств Первого МГМУ и их зарубежные коллеги провели систематическое исследование всех доступных на сегодня моделей аутоиммунных заболеваний. Команда тщательно проанализировала их структуру и лежащие в их основе гипотезы на соответствие современным представлениям о патофизиологии аутоиммунитета, а также оценила прогностическую способность и потенциал моделей для применения в разработке лекарств.

«В результате мы пришли к выводу, что существующие модели покрывают лишь небольшое количество заболеваний и рассматривают весьма ограниченный круг патофизиологических процессов,— рассказал младший научный сотрудник Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета Ярослав Угольков.— Также мы обнаружили, что большинство инновационных терапий и ряд биологических механизмов в этих моделях вообще не представлены. Кроме того, многие работы являются качественным, а не количественным описанием биологических процессов, что ограничивает их применение в реальных клинических исследованиях».

Систематический поиск команды исследователей содержал более 180 аутоиммунных заболеваний. В результате были найдены модели для 13 отдельных патологий, двух системных (системная красная волчанка и ревматоидный артрит) и 11 органоспецифических заболеваний. Механизмы более чем 150 аутоиммунных патологий, таких как псориаз, склеродермия, синдром Шегрена и многих других, в настоящее время при помощи математических моделей не описаны.

Авторы работы пришли к выводу о необходимости разработки новых моделей аутоиммунных заболеваний. Эти модели должны включать наиболее полный набор клинических данных, их прогностическая способность должна быть тщательно валидирована, а структура — включать механизмы, актуальные для новых терапевтических мишеней, такие как интерферон-опосредованный путь воспаления или В-клеточный ответ.

«Создание таких моделей позволит ускорить разработку новых лекарств в том числе и для лечения редких заболеваний, где помощь математического моделирования особенно востребована в связи с небольшим количеством пациентов»,— подчеркнул Ярослав Угольков.

В настоящее время сотрудники Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета уже активно работают над созданием математической платформы, максимально подробно описывающей патофизиологию аутоиммунных патологий для разработки новых таргетных терапий. Например, уже создана математическая модель интерферон-опосредованного воспаления при системной красной волчанке, в процессе разработки — модель поведения В-клеточного иммунитета при аутоиммунных патологиях. Помимо этого исследователи проводят метаанализ клинических испытаний для склеродермии и миозита для будущей разработки механизменных моделей этих заболеваний.

По результатам исследования опубликована научная статья в научном журнале Frontiers in Immunology.

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета