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Татарстан занял 25-е место в рейтинге доступности покупки автомобилей

Республика Татарстан заняла 25-е место рейтинга по доступности покупки автомобилей среди регионов России. Об этом сообщают «РИА Новости».

Татарстан занял 25-е место в рейтинге доступности покупки автомобилей

Татарстан занял 25-е место в рейтинге доступности покупки автомобилей

Фото: shutterstock.com

Татарстан занял 25-е место в рейтинге доступности покупки автомобилей

Фото: shutterstock.com

Только 18,1% семей в республике могут позволить себе приобретение и содержание недорогого автомобиля стоимостью до 1,2 млн руб. в кредит. Средств на среднестатистического жителя Татарстана не хватает для покупки машины средней стоимости (до 2,9 млн руб.), так как доля таких семей составляет всего 4,9%.

Лидерами по доступности автомобилей стали Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область. В этих регионах более 40% семей могут приобрести и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью 1,2 млн руб., взяв его в кредит. На последних позициях оказались Чечня и Ингушетия, где доля таких семей составляет менее 2%.

Всего за 10 месяцев 2024 года в Татарстане продали 57,9 тыс. легковых автомобилей. За период с января по октябрь в республике продали на 25 тыс. легковых автомобилей больше, чем за аналогичный период 2023 года (32,7 тыс. машин).

Влас Северин

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