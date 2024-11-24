В 2024 году в Татарстане продали 57,9 тыс. легковых автомобилей

За 10 месяцев 2024 года в Татарстане продали почти 57,9 тыс. легковых автомобилей. Информация об этом представлена в данных «Автостат Инфо».

В 2024 году в республике продали на 25 тыс. легковых автомобилей больше, чем за аналогичный период 2023 года (32,7 тыс. машин). Только в октябре в Татарстане приобрели почти 8 тыс. транспортных средств.

«Лидером по приросту продаж в топ-10 регионов в этот период стал Татарстан, где объем реализованных машин возрос на 84% с 4305 до 7914 ед.», — говорится в сообщении «Автостата».

По итогам 10 месяцев 2024 года лидером среди регионов стала Москва, где продажи легковых автомобилей достигли более 220 тыс. На втором месте расположилась Московская область с 86,8 тыс. машин, а на третьем Санкт-Петербург с 62,9 тыс. машин. Татарстан оказался на 4 месте.

Диана Соловьёва