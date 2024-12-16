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Ростовская область не вошла в топ-10 по доступности покупки авто

В Ростовской области менее 30% семей могут позволить себе купить и содержать новый автомобиль. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Только в трех российских регионах доступность автомобиля для населения находится на высоком уровне: Ямало-Ненецкий АО (54,7%), Магаданская область (44,5%) и Чукотка (43,2%).

Замкнули рейтинг регионы СКФО: Дагестан (3,7%), Чечня (2,4%) и Ингушетия (2,1%).

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», за десять месяцев текущего года естественная убыль населения Ростовской области составила 19,7 тыс. человек.

Ева Китаева

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