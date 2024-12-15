Естественная убыль населения на Дону в 2024 году составила 19,7 тысячи человек

За десять месяцев текущего года естественная убыль населения Ростовской области составила 19,7 тыс. человек (17,8 тыс. человек — в 2023 году). Такие данные публикует Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

По данным статистического ведомства, с января по октябрь текущего года на Дону родились 26,78 тыс. младенцев (27 тыс. - в 2023 году), умерло — 46,5 тыс. человек (44,8 тыс. - в 2023 году).

По показателю рождаемости, Ростовская область показала снижение на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Южном федеральном округе только один субъект Федерации показал положительную рождаемость — это Республика Адыгея, где прирост год к году составил 0,3%.

По показателю смертности, рост к прошлому году в Ростовской области составил 3,7%. Выше по ЮФО только у Республики Крым (6,2%), Калмыкии (5,1%), а также Астраханской области (3,9%).

В целом по России естественная убыль в январе-октябре 2024 года составила 495,8 тыс. человек (394,6 тыс. человек в 2023 году). Таким образом, на 1000 человек за десять месяцев текущего года естественная убыль составила 4 человека, тогда как в 2023 году — 3,2 человека.

Дмитрий Михеенко