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Поезд «Финист» запустили сообщением Екатеринбург — Омск

Между Екатеринбургом и Омском 15 декабря запустили первый электропоезд «Финист», который будет ездить по маршруту Омск — Тюмень — Екатеринбург, сообщил в своем telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Электропоезд «Финист»

Электропоезд «Финист»

Фото: Пресс-служба СвЖД

Электропоезд «Финист»

Фото: Пресс-служба СвЖД

Как рассказал глава региона, скорый поезд будет курсировать круглогодично и отправляться каждый день. «С сегодняшнего дня благодаря нашей совместной работе с Российскими железными дорогами между Омском и Екатеринбургом открыто движение электропоезда "Финист". Это новый российский электропоезд, соответствующий самым современным требованиям по безопасности и комфорту»,— сказано в сообщении.

Согласно расписанию, на маршруте предусмотрены остановки на станциях Богданович, Камышлов, Талица, Тугулым, Ялуторовск, Заводоуковская, Ишим, Мангут, Любинская и др. Поезд будет ходить каждый день из Екатеринбурга в 6:45, из Омска — в 10:57.

Напомним, утром того же дня электропоезд «Финист» совершил первый рейс по маршруту Челябинск — Екатеринбург, первым пассажиром стал 11-летний мальчик. Два таких поезда будут ходить ежедневно.

Ирина Пичурина

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