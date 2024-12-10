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С 15 декабря начнет курсировать скорый поезд «Финист» Екатеринбург — Омск

В график движения на 2024-2027 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) введут новые скорые поезда, сообщили в пресс-службе СвЖД. Новый график вводится по всей сети РЖД с 15 декабря 00:00 (по мск), он будет действовать до 12 декабря 2027 года. При необходимости два раза в год — в марте и октябре — график будет корректироваться.

С 15 декабря начнет курсировать скорый поезд «Финист» Екатеринбург — Омск

С 15 декабря начнет курсировать скорый поезд «Финист» Екатеринбург — Омск

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

С 15 декабря начнет курсировать скорый поезд «Финист» Екатеринбург — Омск

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

На СвЖД в новом графике предусмотрено 76 пар поездов дальнего следования, среди них — 46 пар скорых. Так, с 15 декабря будет курсировать скорый поезд «Финист» №812/811 Екатеринбург — Омск (через Тюмень). На маршруте предусмотрены остановки на станциях Богданович, Камышлов, Талица, Тугулым, Ялуторовск, Заводоуковская, Ишим, Мангут, Любинская и др. Поезд будет ходить каждый день из Екатеринбурга в 6:45, из Омска — в 10:57.

С 16 декабря будет назначен новый скорый поезд №86/85 Москва — Серов, маршрут проходит через Владимир, Нижний Новгород и Киров. Поезд будет курсировать через день: отправление из Москвы в 16:50, из Серова — в 20:30 (с 18 декабря).

Кроме того, с вводом нового графика будет ускорен поезд №345/346 Нижневартовск — Адлер и увеличена периодичность его курсирования. Предполагается, что поезд теперь будет ходить через день, время в пути сократится в сторону Адлера на 9,5 часов, в обратном направлении — на 4,5 часа.

Также, с 15 декабря поезд №377 Новый Уренгой - Казань будет отправляться из Нового Уренгоя на 1 час позже (в 8:35 вместо 7:40). Это было сделано для того, чтобы авиапассажиры, прибывающие в Салехард, успевали на поезд.

Анастасия Таначева

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